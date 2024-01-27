"Пропущенный гол изменил динамику. Мы изменили систему игры в первом тайме, чтобы больше действовать на ширине поля. Это не была зрелищная игра, но она была хорошей. Мы планировали контролировать первый тайм и прессинговать во втором. Это была очень важная победа, потому что каждый матч очень сложен.

Классный сейв Лунина в видеообзоре матча Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2

Лунин отыграл хорошо. Он совершил великолепный сейв в начале второго тайма и очень хорошо сыграл в воздухе.

Наш инструмент для камбеков – мотивированная скамейка, которая привносит много нового. Но так не может быть всегда. Я слежу за этим, смотрю на скамью, и у меня есть много вариантов, чтобы изменить динамику игры, потому что все мотивированы", – цитирует Анчелотти Marca.

Реал вырвал победу на Канарах и обошел Жирону – Лунин спасал и получил повреждение, но партнеры заставили пропустить