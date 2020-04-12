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Лунин имеет товарища по несчастью в Реале – экзотическая дружба

17:56 77 Читати українською
Лунин имеет товарища по несчастью в Реале – экзотическая дружба
Лунин и Кубо / Фото из соцсетей

Хавбек Реала Такефуса Кубо вспомнил свои первые дни в составе мадридского гранда.

"Многие люди помогли мне, я адаптировался и пытался делать все необходимое как можно быстрее. Все мои товарищи по команде относились ко мне хорошо. Технический персонал тоже, и, прежде всего, Зидан. Он такой не только со мной, это тренер, который уделяет много внимания мелочам. Он спрашивал меня о многих вещах.

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Среди игроков лучшие отношения у меня сложились с Луниным. Мы очень хорошо ладили во время предсезонных сборов, теперь мы оба в арендах. Он в Овьедо, и я смотрю его матчи, когда могу. Мы много общаемся в социальных сетях", – рассказал Кубо в интервью AS.

Напомним, японец пересекся с Луниным во время сборов летом 2019 года. Впоследствии обоих отправили в аренды: Кубо оказался в Мальорке, а его товарищ из далекой Украины – в Вальядолиде.

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Испания Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин Такефуса Кубо Такефуса Кубо
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