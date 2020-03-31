Лунин основной в команде будущего от каталонцев на 400 миллионов – самому старшему в этом Реале 26 лет

Андрей Лунин должен получить блестящее будущее в Реале. Силу вратаря сборной Украины признают даже в издании Mundo Deportivo, которое выходит во враждебной для Мадрида Барселоне.

Лунин станет будущим Реала, прогнозирует шеф мадридского отдела каталонского издания Мануэль Брунья. В этом тщательно взлелеянном проекте Флорентино Переса самому старшему игроку всего 26 лет – французский центрбек Рафаэль Варан вполне мог бы претендовать на капитана в дрим-тим "ребятишек". Самым молодым игрокам такого состава сейчас по 18. Рейньер Жезус стал последним из целого ряда подписаний с прицелом на завтрашний день. Мадрид поэтому и чувствует себя в относительной безопасности и не обязан урезать зарплаты во время пандемии коронавируса COVID-19, что не заигрался в игры Барселоны, Манчестер Сити, Ювентуса, Атлетико, ПСЖ и других грандов.

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Умная бережливая политика. Не тратим гораздо больше половины того, что зарабатываем. Не ввязываемся в трансферные войны, накручивающие стоимость игроков на десятки дутых миллионов. Да, не обошлось без некоторых лихорадочных движений, но в целом провалом рановато называть даже того же Луку Йовича. За последние 10 лет правления Переса удалось достичь чистой прибыли в размере 324 миллионов евро. Этого целиком хватает, чтобы пережить несколько ужасных месяцев до возобновления текущего сезона. По сути, это несколько напоминает Шахтер эпохи Луческу – взять самых интересных молодых талантов по разумной цене, чтобы они потом становились звездами и работали на клуб, а не заставляли тратить баснословные средства.

Первые ласточки плана Переса стали незаменимыми в разных составах с разными тренерами. Француз Варан, бразилец Каземиро, уругваец Вальверде. Сейчас в команде выразительный акцент на бразильских вундеркиндах. Большие надежды связывают с Винисиусом, Родриго, а теперь еще и с Рейньером. С одной стороны 120 миллионов евро на столь юное трио – немалая сумма, но в перспективе они могут принести гораздо больше. Реал, начиная с 2011 года, потратил почти 400 млн на 17 молодых футболистов. Барса несколько сезонов назад в одно трансферное окно выбросила почти столько же.

Точкой отсчета считается приход Варана. Тогда еще 18-летний защитник пришел из французского Ланса за 10 миллионов. Сейчас Рафа стоит в 8 раз больше – и это только по самым скромным подсчетам Трансфермаркт, ведь Флорентино не продал бы его дешевле 100 млн. Самым дорогим молодым игроком за этот длительный период стал Йович (60 млн евро плюс до 10 бонусных). Дешевле всего обошлись марокканец Ашраф Хакими, японец Такефуса Кубо (с ним схема несколько сложнее, хотя и свободный агент, но 2 млн пришлось заплатить) и испанец Серхио Регулон – затраты были практически нулевыми. Ок, знаменитый агент Мингуэлла считает, что Винисус стоил 61 миллион, а не 45, как до сих пор настаивают мадридцы. Плюс к этим 392,9 (376,9 по официальной версии) млн евро, за которые получили 17 исполнителей, нужно еще добавить 26 миллионов потенциальных и уже выплаченных бонусов.

От старшего Варана до самого молодого Рейньера – 8 лет разницы. Средний возраст этого наиболее юного состава Реала как минимум в той истории, которую мы помним, составляет 21,5 года. И да, Лунину недавно исполнился 21, а не 20, как подано на сегодняшний инфографике MD. Андрей выглядит настолько молодым и перспективным, что нетрудно ошибиться. В этой команде также Марко Асенсио (восстанавливается от тяжелой травмы) или Дани Себальос (после возвращения из аренды в Арсенале – похоже, автор верит, что Зидан в Реале ненадолго, если ставит на 23-летнего испанца). Также Ашраф Хакими, которого будут возвращать из Боруссии Дортмунд.

Самый показательный случай касается Эдегора, приобретенного за 3-4 млн евро. Норвежца видели звездой, но он не сиял ни в главной команде, ни в молодежной Кастильи. Аренда в чемпионат Нидерландов, после чего возвращение в Испанию – в Реал, но Сосьедад. Сейчас это одна из крупнейших сенсаций Примеры 2019/20. В Мадриде собираются досрочно выкупить Мартина, хотя тот должен был еще год аренды отработать в Стране басков. Такое терпение – ключ к будущему всех молодых игроков. Так что с этой точки зрения волноваться за Лунина не стоит.

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В Мадриде готовы ждать украинского вратаря до того момента, пока он не созреет до главной команды "сливочных". То же касается любого из упомянутых игроков. Реал понимает, что не все выстрелят, ведь так просто не бывает. Зато "королевский" клуб не тратит целые состояния в гонке вооружений – особенно бессмысленной сегодня, когда на весь футбол давит эпидемия коронавируса и полная остановка мировых экономик. Перес не должен лихорадочно бросаться на идею продажи почти целой команды, как это вынуждены делать в Барсе. И это признают даже каталонские журналисты и болельщики. Кроме того, "бланкос" сохраняют терпение даже в таких сложных случаях, как 30-миллионный Одриосола, не играющий и за Баварию в аренде.

Взамен Мадрид получает случаи стремительного роста. Не только Варан, но и тот же Феде Вальверде, который обошелся в 5 миллионов евро, а теперь не меньше 50, хотя ему только 21. А уже опытный 28-летний Каземиро чего только стоит с увеличением стоимости почти в 15 раз! Из крупных трансферов этого лета разочаровывают те, кто стоил больше всего. Эден Азар и Лука Йович не потянули роль лидеров атаки по разным причинам. Единственным, кто выстрелил, Marca считает Ферлана Менди, которого Mundo Deportivo также видит составляющей команды будущего. Ну, а хорошим знаком для Лунина может стать его стоимость в 8,5 млн евро. Ведь сейчас видим, что те игроки, за которых заплатили не больше 10 миллионов, не только значительно выросли, но и преимущественно стали основными. И не произошло ничего фатального, если для этого понадобились пара аренд.

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