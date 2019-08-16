"Лунін ще не до кінця розуміє тактику команди, але готовий до конкуренції", – тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес

Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес розповів про адаптацію українця Андрія Луніна до нової команди.

"І Лунін, і Педро Порро ще не повністю розуміють схему, і тактику нашої гри, але вони обидва повністю готові до конкуренції. У контракті Луніна немає пункту, що зобов'язує нас обов'язково випускати його на поле. Такого немає", – цитує Серхіо Гонсалеса AS.

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Нагадаємо, Лунін приєднався до Вальядоліда на правах оренди до кінця сезону. За місце в основному складі команди 20-річний українець буде боротися з 30-річним вихованцем Барселони Жорді Масіпом. Відзначимо, що ще один голкіпер Вальядоліда Хосе Антоніо Карро був орендований Понферрадіною.

Відзначимо, що в минулому сезоні Лунін на правах оренди виступав за Леганес, але майже не грав. Українець провів лише 5 матчів у Ла Лізі.

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