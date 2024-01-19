"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче испанских представителей зоны Лиги чемпионов, который решил судьбу путевки в четвертьфинал Кубка Короля.

Лунин снова вышел в старте

Неожиданностью эта новость не стала, ведь о ней объявили еще после финала Суперкубка. Заявил сам Карло Анчелотти. При этом в следующем поединке – уже в Ла Лиге – он пообещал выставить Кепу, а значит борьба за место под солнцем не завершена. Лунин провел шикарное Эль-Класико, превосходя конкурента по большинству показателей и получив хорошую прессу, однако этого мало.

Реал доминировал в первом тайме. Атлетико ничего не создавал до 38-й минуты

Формально первый тайм завершился с равным количеством ударов. "Матрасники" даже имели небольшое преимущество (7:6, 3:2 в створ), но на поле картина была иной. До 35-й минуты подопечные Чоло Симеоне не могли прорвать средний блок Реала, что выливалось в отсутствие моментов.

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Из семи ударов четыре прошли из-за пределов штрафной, один оказался крайне неточным, а еще два оказались очень простыми. "Сливочные" же давали противоположный пример – постоянно открывались между линиями, между позициями, обменивались позициями и легко доводили мяч до голевых зон. Особенно выделялись Камавинга, Джуд и Винисиус.

В стартовые полчаса команда Карло Анчелотти могла открыть счет минимум дважды. Так, на 11-й минуте Беллингем вошел на правый край штрафной, пробросил мяч между ног Витселю, переиграл Де Пауля и мощно пробил с рикошетом от Хименеса – перекладина спасла Атлетико! Винисиус подхватил отскок и бахнул с 11-ти метров, но получилось по воробьям.

На 20-й же Винисиус подбросил сферу за спины защитникам, а Родриго принял ее и пробил с разворота. Облак парировал, а Винисиус подобрал мяч в штрафной площади – далее последовал удар с острого угла. Облак выручил и здесь!

Индивидуальные ошибки размочили счет.

На 30-х минутах игра начала выравниваться, но голами Атлетико вообще не пахло. Тем более неожиданным стало взятие ворот Реала на 38-й. Де Пауль выполнил подачу с правого полуфланга, а Рюдигер подрезал ее на левый угол вратарской – именно туда прибежал Лино. "Скидка" оказалась неожиданной, быстрой и достаточно удобной для Лино.

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Впрочем, уже на 45-й минуте "королевский клуб" отыгрался. Гости заработали штрафной, Модрич навесил в район линии вратарской, а Облак вышел на перехват – и не попал по мячу. От его ладони сфера залетела в сетку. 1:1! .

Интересно, что в истории кубковых дерби Реала и Атлетико это был только третий автогол "матрасников". Два из них провел Облак. Его ошибка и определила счет первого тайма. Немножечко исправиться за нее удалось на старте второго тайма, когда с острого угла стрелял Винисиус – Ян парировал ногами.

Рюдигер – враг Лунина, но Андрей снова спас Реал. И снова доказал, что он лучше Кепы

Если Атлетико тянули вниз ошибки голкипера, то Реалу помешал центрбек. Тони Рюдигер на 58-й минуте организовал для Лунина второй пропущенный гол – такой же неожиданный, как и первый, ведь "сливочные" после перерыва атаковали значительно лучше.

На 58-й минуте Гризманн попытался ворваться в штрафную, обыгравшись в стеночку с Льоренте, но мяч рикошетом от Камавинги ушел на линию вратарской. Мората готов был замыкать, но Лунин опередил его, выбив мяч – вот только рядом стоял Рюдигер. Сфера попала в ногу немца, а дальше Мората расстрелял пустые ворота. 2:1!

Кстати, в финале Суперкубка тоже был эпизод, где Лунин и Рюдигер не поделили мяч, что вылилось в голевой момент Педри. Впрочем, конкретно в случае с голом Мораты возникли вопросы и к игре украинца – выбивание мяча в этой ситуации выглядело очень неоднозначным решением. Кепе такой эпизод в СМИ не простили бы.

Кстати, с первым голом история похожа. Наш земляк в техническом плане мог сыграть лучше, хотя об этом легко говорить пост-фактум – и не факт, что другое решение было бы правильным. Лунин оказался в моменте жесткого временного цейтнота, да еще и защитник его подставил. Ни один голкипер не дал бы гарантий сейва в том эпизоде.

В конце второго тайма Лунин доказал, почему ему можно простить отсутствие идеальности в отдельных моментах. Атлетико организовал аж две возможности, которые должны были добить Реал. На 78-й минуте Мората выполнил шикарный проникающий пас на левый угол вратарской, куда влетел Гризманн – Лунин вышел из ворот и сразу же накрыл его удар!

На 81-й же "матрасники" разыграли контратаку 3-в-2, завершив ее передачей под выход Морати один на один. Альваро стрелял низом, однако Лунин спас Реал – а сразу после этого стартовала голевая атака Реала. Винисиус с левого фланга отдал разрезной пас на левый край штрафной, Беллингем оттуда выполнил подачу на дальнюю штангу, а свежий Хоселу без сопротивления замкнул – 2:2!

Вообще, Карло Анчелотти имеет нюх на замены. Второй тайм трудно давался "сливочным", но отыграться они могли еще на 74-й минуте – тогда свежий Браим Диас накрутил Эрмосо и выполнил прострел, который замкнул Родриго. Тогда за Атлетико вступилась перекладина.

А Лунин на последних секундах основного времени еще и взял удар Мораты головой, хотя он был совсем простеньким. Словом, на линии украинец действовал уверенно – но не менее круто наш земляк работал и на выходах. Не будет преувеличением сказать, что Лунин обошелся без ошибок в этом компоненте.

В конце концов, стоит отметить работу ногами и общее сканирование поля. Несколько раз украинцу прямо таки удалось начать атаку, выдав точную диагональ. Попадая под прессинг, Лунин не боялся обыгрывать – как на 78-й минуте в моменте с Льоренте – хотя в целом в той ситуации можно было сыграть лучше.

Итог основного времени дерби оказался печальным для Кепы. Андрей Лунин снова выдал мощный матч, несколько раз спасая Реал, а также убедительно работая на выходах – а это наиболее уязвимое место баска. Кроме того, с украинцем команда получила возможность спокойно выходить из-под давления – а вот с Кепой покой мадридцам только снится.

Если бы все упиралось в игровые качества, то Лунин уже давно был бы первым номером "королевского клуба", но благодаря Карло Анчелотти мы смотрим за "королевской битвой" на воротах. Ну, зато болельщикам есть что обсудить.

Лунин не смог вытащить Реал в четвертьфинал

Довольно равное завершение основного времени отправило команды в овертаймы, в которых тоже нечего вспомнить. Исключением стал эпизод на 100-й минуте, когда Реал пропустил в третий раз – и снова это произошло на ровном месте! Винисиус в центре поля отпустил мяч, причем тот полетел на свою половину. Гризманн подхватил его и пробежал до самой вратарской площадки, не давая Винисиусу вернуть сферу (бразилец пытался исправиться до последнего) – а затем прошил Лунина с острого угла.

Украинец прикрывал ближний угол, а француз пробил на силу. Вероятно, в прессе наголосят на отворачивании от мяча в последний момент, а также подискутируют о необходимости сократить дистанцию. На повторах кажется, что у Андрея был временной промежуток, когда можно было выйти вперед, однако он был критически коротким. Лунин решил не суетиться.

Реал всеми силами пошел вперед, забив третий гол на 110-й минуте – Беллингем сыграл на добивании после заблокированного удара Себальйоса. Впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда у Джуда. На большее гостей не хватило, а "матрасники" на 118-й минуте еще и добили Реал четвертым голом. Атлетико вышел в контру 3-в-2, завершив ее точным выстрелом Рикельме. 4:2.

Можно ли задавать вопросы к Лунину в этой ситуации? Возможно, но там уже развалилась вся оборона. Рюдигер был в атаке, а защищались опорник Чуамени и молодой фулбек Фран Гарсия. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Атлетико – и выход "матрасников" в четвертьфинал Кубка.

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