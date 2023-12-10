Несмотря на многочисленные заявления Анчелотти о возвращении Кепы в матче против Бетиса, именно Лунин защищал ворота Реала в игре с "зелено-белыми". Перфоманс украинца добавил вопросов по выбору первого номера мадридцев, отмечает Mundo Deportivo.

Лунин выпадет из основы Реала в матче Лиги чемпионов – в Испании сообщили неприятные новости для украинца

Лунин продемонстрировал качественную игру на выходах (слабое место Кепы) и улучшил игру ногами. В общем, украинец совершил 5 сейвов в матче с Бетисом, и не смог спасти в моменте с голом Руйбаля, который мощным ударом прошил Андрея.

Напомним, что Кепа вернулся к тренировкам с командой. Ожидалось, что Андрей Лунин снова окажется на скамейке запасных. Анчелотти же до сих пор не определился, кто будет защищать ворота Реала в матче Лиги чемпионов против Унион Берлин.

Лунин спас от поражения, хотя и пропустил шедевр – Реал расписал ничью с Бетисом, которая выгодна Довбику и Цыганкову