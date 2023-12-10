Ворота мадридцев в матче 6 тура Лиги чемпионов против Униона будет защищать Кепа Аррисабалага, утверждает журналист Мигель Анхель Диас.

Анчелотти оценил игру Лунина – тренер Реала до сих пор не определился с судьбой украинца

Баск пропустил несколько недель из-за травмы, но на предыдущие два поединка уже был готов. Карло Анчелотти продолжал доверять Лунину, с которым Реал не проигрывал. 9 декабря украинец провел очередной качественный матч, хотя мадридцы и потеряли очки на поле Бетиса. Встречу с Унионом трудно назвать важной, ведь "сливочные" уже гарантировали себе первое место группы. Очевидно, что конкуренция за роль основного вратаря будет продолжаться.

Напомним, недавно стало известно о тайном продлении контракта Лунина с Реалом. Соглашение рассчитано до лета 2025, поэтому украинец не сможет искать себе новую команду свободным агентом.

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