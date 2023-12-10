Попри численні заяви Анчелотті про повернення Кепи у матчі проти Бетіса, саме Лунін захищав ворота Реала у грі із "зелено-білими". Перфоманс українця додав питань щодо вибору першого номера мадридців, зазначає Mundo Deportivo.

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Лунін продемонстрував якісну гру на виходах (слабке місце Кепи) та покращив гру ногами. Загалом, українець здійснив 5 сейвів у матчі з Бетісом та не зміг врятувати в моменті з голом Руйбаля, який потужним ударом прошив Андрія.

Нагадаємо, що Кепа повернувся до тренувань з командою. Очікувалося, що Андрій Лунін знову опиниться на лаві запасних. Анчелотті ж досі не визначився, хто захищатиме ворота Реала у матчі Ліги чемпіонів проти Уніон Берлін.

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