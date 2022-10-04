Защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

Эвертон одолел Саутгемптон на выезде – Миколенко помог оформить вторую подряд победу в горячем матче АПЛ

Наш соотечественник помог "ирискам" одержать непростую выездную победу над Саутгемптоном (2:1), проведя на поле весь матч. 23-летний украинец получил за свою игру оценку 7,6. Он стал единственным представителем своей команды в топ-11. Больше всего игроков в символическую сборную делегировал Манчестер Сити.

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 8 матчей, результативными действиями не отмечался.

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