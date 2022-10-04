В АПЛ – усе чітко і навіть чудово. Команди Зінченка та Миколенка знову перемогли, а наші легіонери продемонстрували на полі солідну гру. Фани – респектують!

Миколенко увійшов до символічної збірної 9-го туру АПЛ

Але ось в інших топ-лігах українцям доводиться кепсько. Мова про Серію А та Ла Лігу. Ситуацію здатний врятувати хіба що бонус – голи-цукерочки від Соболя і Безуса. Про все це – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".