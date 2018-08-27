Лукашенко: Дзюба писал, что белорусы – братья, это истинное отношение к нам всех россиян

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего Зенита Артема Дзюбы после победы над минским Динамо со счетом 8:1.

Зенит и минское Динамо встречались в квалификационном раунде Лиги Европы. Матч в Беларуси закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев. После матча Александр Лукашенко заявил, что игроки Зенита "ходили по полю на четвереньках".

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Игра в Петербурге стала неприятным сюрпризом для белорусов. Зенит в меньшинстве сумел выиграть 4:0, а после дополнительного времени счет был 8:1.

После игры нападающий Зенита Артем Дзюба заявил, что не будет комментировать слова Лукашенко, что "Батьку они уважают, а белорусы – братья".

Зенит – Динамо Минск – 8:1 – видео голов и обзор матча

По мнению Лукашенко, слова футболиста передают отношение всех россиян к белорусам, сообщает Sports.ru.

"Потому что мы знаем отношение россиян к нам – от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы – наши братья. Вот их – простых спортсменов и других – истинное отношение", – заявил Лукашенко.