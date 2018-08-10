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Мільярдери із клубу "Газпрому" приїхали до Мінська з розпальцівкою, – Лукашенко про розправу Динамо Мн над Зенітом

22:05 785 Читать на русском
Мільярдери із клубу "Газпрому" приїхали до Мінська з розпальцівкою, – Лукашенко про розправу Динамо Мн над Зенітом
Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився враженнями після перемоги мінського Динамо у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи над Зенітом.

"Динамо Мн подарувало свято всій країні. Молодці! Вони боролися до кінця. Ми бачили, в якому стані цей Зеніт був. Деякі гравці вже на четвереньках ходили. Тобто динамівці вивозили їх в цю спекотну погоду пристойно. І вони забили чотири м'ячі. 4:0 – це залишиться в історії.

Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0 – відео голів

Тут шапкозакиданням не треба займатися. Це вони грали не з мільйонерами, а з мільярдерами! Це головний клуб "Газпрому", головне дітище їх. Це по-перше. По-друге, у них сезон тільки розпочався. По-третє, вони з розпальцівкою приїхали, і, так відчуваю, недооцінили мінчан", – цитує Лукашенка Белта.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Динамо Мінськ - Зеніт: Четвер 09 серпня 2018

Динамо Мінськ
Матч завершено
4 : 0
Зеніт
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Теги
Зеніт Зеніт Динамо Мінськ Динамо Мінськ Ліга Європи Динамо Мінськ - Зеніт
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