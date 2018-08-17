Зеніт – Динамо Мінськ – 8:1 – відео голів та огляд матчу

Зеніт здійснив фантастичний камбек у протистоянні проти мінського Динамо. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Зеніт у першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи поступився мінському Динамо з рахунком 0:4. У другому матчі клубу з Санкт-Петербурга необхідно було повторити подвиг Барселони у матчах з ПСЖ.

В основний час "синьо-біло-блакитні" попри вилучення Леандро Паредеса змогли повторити результат білорусів у першому матчі та перевести гру в екстратайми. Тоді клуб з Мінська один гол відіграв і, здавалось би, вирішив питання учасника раунду плей-офф. Але в другому овертаймі росіяни добили суперника і перемогли з рахунком 8:1, навіть перевершивши "блаугранас" сезону 2016/2017.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Зеніт – Динамо Мінськ – 8:1 (4:0 – основний час)

Голи: Паредес, 22, Нобоа, 67, Дзюба, 75, 79, 115, Дріуссі, 109, Мак, 120+1 (пен.), 120+3