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Лукашенко: Дзюба писав, що білоруси – брати, це істинне ставлення до нас всіх росіян

11:37 427 Читать на русском
Лукашенко: Дзюба писав, що білоруси – брати, це істинне ставлення до нас всіх росіян
Олександр Лукашенко / Фото: соцмережі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував слова нападника Зеніта Артема Дзюби після перемоги над мінським Динамо з рахунком 8:1.

Зеніт та мінське Динамо зустрічалися у кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матч в Білорусі закінчився з рахунком 4:0 на користь господарів. Після матчу Олександр Лукашенко заявив, що гравці Зеніта "ходили по полю рачки".

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Гра в Петербурзі стала неприємним сюрпризом для білорусів. Зеніт у меншості зумів виграти 4:0, а після додаткового часу рахунок був 8:1.

Після гри нападник Зеніта Артем Дзюба заявив, що не буде коментувати слова Лукашенка, що "Батьку вони поважають, а білоруси – брати".

Зеніт – Динамо Мінськ – 8:1 – відео голів та огляд матчу

На думку Лукашенка, слова футболіста передають ставлення усіх росіян до білорусів, повідомляє Sports.ru.

"Тому що ми знаємо ставлення росіян до нас – від Рамзана Кадирова до будь-якого Петрова, Сидорова, Іванова. Вони відмінно до нас ставляться, вони хочуть з нами дружити. Це рідні. Нещодавно футболіст Дзюба писав, що білоруси – наші брати. Ось їх – простих спортсменів і інших – істинне ставлення", – заявив Лукашенко.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Зеніт - Динамо Мінськ: Четвер 16 серпня 2018

Зеніт
Матч завершено
8 : 1
( осн. час 4 : 0 )
Динамо Мінськ
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Теги
Зеніт - Динамо Мінськ Світ Артем Дзюба Артем Дзюба Зеніт Зеніт Динамо Мінськ - Зеніт
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