Бавария анонсировала рекордную трансферную кампанию в своей истории

Похоже, мюнхенский клуб ждет масштабная кадровая революция. Президент Баварии Ули Хьонесс рассказал, что клуб потратит рекордную сумму на трансферы летом.

"Сейчас Бавария находится на этапе омоложения команды. Мы сделаем самые большие инвестиции в трансферы за всю историю клуба. Действительно, сейчас деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за победы на поле и выигрыш титулов", – цитирует Хьонесса Bild.

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Отметим, ранее стало известно, что летом игроком Баварии станет чемпион мира в составе сборной Франции Бенжамен Павар, за которого мюнхенцы заплатят 35 млн евро.

Напомним, Бавария не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв Ливерпулю с общим счетом 1:3 по сумме двух матчей. В Бундеслиге мюнхенцы продолжают чемпионскую гонку с Боруссией Д.

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