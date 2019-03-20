toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Бавария анонсировала рекордную трансферную кампанию в своей истории

19:08 93 Читати українською
Бавария анонсировала рекордную трансферную кампанию в своей истории
Бавария анонсировала рекордную трансферную кампанию в своей истории

Похоже, мюнхенский клуб ждет масштабная кадровая революция. Президент Баварии Ули Хьонесс рассказал, что клуб потратит рекордную сумму на трансферы летом.

"Сейчас Бавария находится на этапе омоложения команды. Мы сделаем самые большие инвестиции в трансферы за всю историю клуба. Действительно, сейчас деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за победы на поле и выигрыш титулов", – цитирует Хьонесса Bild.

Бавария нашла замену Рибери в Реале – мюнхенцы приготовили 120 млн евро, – Don Balon

Отметим, ранее стало известно, что летом игроком Баварии станет чемпион мира в составе сборной Франции Бенжамен Павар, за которого мюнхенцы заплатят 35 млн евро.

Напомним, Бавария не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв Ливерпулю с общим счетом 1:3 по сумме двух матчей. В Бундеслиге мюнхенцы продолжают чемпионскую гонку с Боруссией Д.

"Я слышал, что Бавария проиграла", – музыкальное поздравление от Клоппа, которое понравится даже немецким болельщикам

Теги
Ули Хёнесс Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Касильяс продлил контракт с Порту
    Португалія — 13:4291 Касильяс продлил контракт с Порту
2
час
:
8
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук