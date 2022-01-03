Нападающий Челси, похоже, решил идти до конца в конфликте с Томасом Тухелем.

Ромелу отреагировал на решение тренера не включить его в заявку на игру с Ливерпулем. Это связано с недавним интервью бельгийцу, в котором он пожаловался на свою ситуацию в Челси. В результате Тухель решил обойтись без нападающего и уже анонсировал разговор с ним.

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Такое впечатление, что Лукаку серьезно обиделся. В разделе "биография" официального профиля 28-летнего форварда в Facebook появилась интересная надпись – "Интер Милан". Именно оттуда Ромелу летом перешел в Челси за 115 млн евро.

Интересно, что в Instagram клубом бельгийца пока указан Челси. Страницу в Twitter игрок удалил.

В сезоне 2021/22 Лукаку сыграл за Челси 18 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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