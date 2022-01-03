Паоло Ді Каніо, який свого часу пограв в АПЛ у Вест Хемі, Лаціо та інших клубах, розкритикував поведінку Ромелу Лукаку.

Резонанс після інтерв'ю 28-річного бельгійця не вщухає. У відповідь на слова Лукаку про незадоволення своїм становищем в Челсі Томас Тухель прибрав його із заявки на матч із Ліверпулем. Ромелу висловив своє невдоволення за допомогою соцмереж, чим викликав нову хвилю обговорення своєї поведінки.

Паоло Ді Каніо, який пограв у Лаціо, Ювентусі, Мілані, Вест Хемі, Чарльтоні й інших клубах, переконаний у неправоті Лукаку.

Лукаку продовжує нагнітати конфлікт із Челсі – форвард вже "продав" себе в Інтер

"У його поведінці я побачив слабкість спортсмена, який здався вже через півроку після переходу. Лукаку приїхав у Челсі – команду, яка щойно виграла Лігу чемпіонів – з певною зарозумілістю. Можливо, він не усвідомлював цей рівень. Тут не Італія, АПЛ в 10 разів сильніша, адже тут є Ліверпуль і Манчестер Сіті.

Так, він виграв чемпіонат Італії з Інтером, але він і близько не Мессі чи Марадона. Інтер став би чемпіоном навіть із тим же Сапатою. Лукаку завжди був більше мокрим котом, ніж пантерою. Челсі без нього грав значно краще. Думаю, там вже рвуть на собі волосся через цей трансфер, адже взяли гравця, який команді зовсім не потрібен",– цитує Ді Каніо Corriere dello Sport.

"Якщо Моурінью – Особливий, то я – Унікальний". Правила життя непокірного Паоло Ді Каніо