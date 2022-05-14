Нападающий Челси Ромелу Лукаку резко высказался по поводу слухов о возможной смене клуба – об этом заговорил его агент.

Представитель бельгийца Федерико Пасторелло намекнул, что Лукаку может стать игроком Интера или Милана после смены владельцев Челси, сообщает Sky Sports. "Нельзя думать о переговорах, мы не знаем новых владельцев Челси, не говоря уже о том, сможем ли мы начать переговоры с Интером или Миланом – нужно подождать", – так звучал комментарий Пасторелло по поводу будущего Ромелу.

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"Никогда не позволю говорить за меня. Я держал рот на замке и сосредоточился на том, чтобы лучше помочь команде в конце сезона. Если кто-то хочет что-то сказать обо мне и клубе, это не от моего имени", – написал Лукаку в своем Instagram.

Добавим, что бельгиец отыграл за Челси в 42 поединках этого сезона, забив 15 голов и отдав 2 ассиста. Ромелу стал игроком лондонцев прошлым летом – его трансфер обошелся в 113 млн евро.

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