"Хочу, чтобы Лукаку являлся важной частью команды. Сейчас он очень важная часть состава на следующий сезон.

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Нет игроков, собирающихся покинуть клуб, это просто невозможно. Нам нужно поддерживать Лукаку и верить в то, что мы делаем", – приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

Сезон 2021/22 сложно назвать удачным для Лукаку. Он рассорился с Томасом Тухелем, потерял статус основного игрока и забил всего 12 голов в 40 матчах во всех турнирах. Летом 2021 года Челси выложил за него 113 млн евро, а контракт бельгийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интерес к Ромелу проявляют Реал и Барселона.

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