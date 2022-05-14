Представник бельгійця Федеріко Пасторелло натякнув, що Лукаку може стати гравцем Інтера чи Мілана після зміни власників Челсі, повідомляє Sky Sports. "Не можна думати про переговори, ми не знаємо нових власників Челсі, не кажучи вже про те, чи зможемо ми розпочати переговори з Інтером чи Міланом – треба почекати", – так звучав коментар Пасторелли стосовно майбутнього Ромелу.

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"Ніколи не дозволю казати за мене. Я тримав рота на замку і зосередився на тому, щоб краще допомогти команді наприкінці сезону. Якщо хтось хоче щось сказати про мене та про клуб, це не від мого імені", – написав Лукаку в своєму Instagram.

Додамо, що бельгієць відіграв за Челсі у 42 поєдинках цього сезону, забивши 15 голів та віддавши 2 асисти. Ромелу став гравцем лондонців минулого літа – його трансфер обійшовся у 113 млн євро.

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