"Дорогие болельщики Интера, спасибо. Спасибо за любовь, поддержку и за то, что я и моя семья чувствовали себя как дома. Спасибо за постоянную мотивацию. Когда я пришел в Интер, то сразу почувствовал, что у меня в этом клубе все получится. Прекрасная история началась с того, как тепло меня приняли в аэропорту. Я решил, что никогда не разочарую вас, пока носить футболку Интера. Я отдавал все свои силы каждый день, на каждой тренировке и особенно в матчах, чтобы вы были счастливы.

Лукаку стал рекордным трансфером Челси

Первый сезон закончился очень трудно, но вы, ребята, дали мне сил продолжать идти вперед. Так мы и поступили как команда, и поэтому стали чемпионами. Надеюсь, вы понимаете мое решение перейти в Челси. Для меня это был шанс всей жизни и, как я думаю, на данном этапе карьеры именно о такой шанс я всегда мечтал. Одно могу сказать наверняка: я навсегда останусь "интеристи", потому что без вас я бы никогда не стал тем человеком и игроком, которым сейчас. Спасибо вам от всего сердца. Я люблю вас! Спасибо вам большое", – выложил Лукаку в своем твиттере.

Напомним, Ромелу подписал с Челси контракт на 5 лет. Игрок уже находился в структуре "синих" (2011-2014 годы), но не смог закрепиться в команде, "путешествуя" по арендам. В прошлом сезоне Серии А Лукаку провел 36 матчей, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами.

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