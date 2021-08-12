Челси заплатил Интеру за Лукаку 115 млн евро, что является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба, сообщает transfermarkt.

Лукаку объяснил, почему решил вернуться в Челси

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Каю Хаверцу, за которого "синие" в 2020-м выложили леверкузенскому Байеру 80 млн евро.

Ромелу подписал с Челси контракт на 5 лет. Игрок уже находился в структуре "синих" (2011-2014), но не смог закрепиться в команде, "путешествуя" по арендам. В прошлом сезоне Серии А Лукаку провел 36 матчей, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну