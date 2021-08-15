"Дорогі вболівальники Інтера, дякую вам. Спасибі за любов, підтримку і за те, що я і моя сім'я відчували себе як вдома. Дякую за постійну мотивацію. Коли я прийшов у Інтер, то відразу відчув, що у мене в цьому клубі все вийде. Прекрасна історія почалася з того, як тепло мене прийняли в аеропорту. Я вирішив, що ніколи не розчарую вас, поки носитиму футболку Інтера. Я віддавав всі свої сили кожен день, на кожному тренуванні і особливо в матчах, щоб ви були щасливі.

Лукаку став рекордним трансфером Челсі

Перший сезон закінчився дуже важко, але ви, хлопці, дали мені сил продовжувати йти вперед. Так ми і вчинили як команда, і тому стали чемпіонами. Сподіваюся, ви розумієте моє рішення перейти в Челсі. Для мене це був шанс усього життя і, як я думаю, на даному етапі кар'єри саме про такий шанс я завжди мріяв. Одне можу сказати напевно: я назавжди залишуся "інтерісті", тому що без вас я б ніколи не став тією людиною і гравцем, яким є зараз. Дякую вам від щирого серця. Я люблю вас! Спасибі вам велике", – виклав Лукаку у своєму твіттері.

Нагадаємо, Ромелу підписав з Челсі контракт на 5 років. Гравець вже перебував у структурі "синіх" (2011-2014 роки), але не зміг закріпитись у команді, "подорожуючи" по орендах. У минулому сезоні Серії А Лукаку провів 36 матчів, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

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