Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от своего трансфера из Интера в Челси.

"Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это был долгий путь для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и более зрелым.

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Как вы знаете, мои отношения с этим клубом много значат для меня. Я болел за Челси в детстве, и теперь вернулся, чтобы попытаться помочь им выиграть больше титулов – это очень хорошее чувство.

То, как развивается клуб, идеально соответствует моим амбициям в 28 лет после чемпионства в Серии А. Я думаю, что эта возможность появляется в нужное время, и, надеюсь, мы сможем достичь большого успеха вместе.

Не могу дождаться, чтобы начать работу и помочь клубу достичь большего успеха", – цитирует Лукаку официальный сайт Челси.

Напомним, лондонцы заплатили Интеру за бельгийца 115 млн евро и подписали контракт на 5 лет.

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