Лукаку согласовал контракт с Интером – зарплата форварда существенно уменьшится

Бельгиец Ромелу Лукаку уже ищет варианты продолжения карьеры на следующий сезон.

Форвард Манчестер Юнайтед провел переговоры с миланским Интером, сообщает Football Italia

Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за Сульшера – на нападающего претендует итальянский клуб

Лукаку согласился на зарплату 7,5 евро в год. Это на четверть меньше, чем он получает в составе Манчестер Юнайтед. Антонио Конте, который может стать новым тренером Интера, считает игрока сборной Бельгии идеальным кандидатом на роль центрфорварда команды, поэтому дал задание руководителям "нерадзури" сделать все возможное для его подписания.

Конте станет тренером Интера на этой неделе, – журналист

Результаты Лукаку в АПЛ 2018/19 – 12 голов и ни одного ассиста в 32-х матчах.