toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за Сульшера – на нападающего претендует итальянский клуб

06:00 119 Читати українською
Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за Сульшера – на нападающего претендует итальянский клуб
Ромелу Лукаку / Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку может покинуть манкунианцев летом.

Форвард чувствовал себя комфортно, когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но с приходом Уле Гуннара Сульшера бельгиец чувствует себя ущемленным.

Лукаку перейдет в Интер при одном условии

Поэтому Лукаку хочет сменить клуб, главным претендентом на нападающего является миланский Интер, сообщает Manchester Evening News.

Лукаку: Не знаю, останусь ли в Манчестер Юнайтед

К слову, в текущем сезоне Лукаку сыграл за Манчестер Юнайтед 45 матчей во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

blog_ava
Фонсека рассказал, в каких чемпионатах хотел бы продолжить карьеру
09:09
106
Теги
Англия Интер Интер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
32
мин
Ницца
22:05
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук