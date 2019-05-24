Лукаку хочет покинуть Манчестер Юнайтед из-за Сульшера – на нападающего претендует итальянский клуб

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку может покинуть манкунианцев летом.

Форвард чувствовал себя комфортно, когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но с приходом Уле Гуннара Сульшера бельгиец чувствует себя ущемленным.

Лукаку перейдет в Интер при одном условии

Поэтому Лукаку хочет сменить клуб, главным претендентом на нападающего является миланский Интер, сообщает Manchester Evening News.

Лукаку: Не знаю, останусь ли в Манчестер Юнайтед

К слову, в текущем сезоне Лукаку сыграл за Манчестер Юнайтед 45 матчей во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.