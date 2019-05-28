Лукаку погодив контракт з Інтером – зарплата форварда суттєво зменшиться

Бельгієць Ромелу Лукаку вже шукає варіанти продовження кар'єри на наступний сезон.

Форвард Манчестер Юнайтед провів переговори з міланським Інтером, повідомляє Football Italia.

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Лукаку погодився на зарплатню 7,5 мільйонів євро на рік. Це на чверть менше, ніж він отримує у складі Манчестер Юнайтед. Антоніо Конте, який може стати новим тренером Інтера, вважає гравця збірної Бельгії ідеальним кандидатом на роль центрфорварда команди, тому дав завдання керівникам "нерадзурі" зробити все можливе для його підписання.

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Результати Лукаку в АПЛ 2018/19 – 12 голів і жодного асиста в 32-ох матчах.