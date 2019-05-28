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Лукаку погодив контракт з Інтером – зарплата форварда суттєво зменшиться

19:41 157 Читать на русском
Лукаку погодив контракт з Інтером – зарплата форварда суттєво зменшиться
Ромелу Лукаку / Reuters

Бельгієць Ромелу Лукаку вже шукає варіанти продовження кар'єри на наступний сезон.

Форвард Манчестер Юнайтед провів переговори з міланським Інтером, повідомляє Football Italia.

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Лукаку погодився на зарплатню 7,5 мільйонів євро на рік. Це на чверть менше, ніж він отримує у складі Манчестер Юнайтед. Антоніо Конте, який може стати новим тренером Інтера, вважає гравця збірної Бельгії ідеальним кандидатом на роль центрфорварда команди, тому дав завдання керівникам "нерадзурі" зробити все можливе для його підписання.

Конте стане тренером Інтера цього тижня, – журналіст

Результати Лукаку в АПЛ 2018/19 – 12 голів і жодного асиста в 32-ох матчах.

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Трансфери Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Англія
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