Конте станет тренером Интера на этой неделе, – журналист

Интер хочет как можно скорее решить проблему главного тренера на следующий сезон.

В ближайшее время Интер должен официально согласовать контракт с Антонио Конте, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Миланцы уже работают над прекращением соглашения с Лучано Спалетти. Итальянца не спас даже выход Интера в Лигу чемпионов следующего сезона. Если переговоры пройдут гладко, то руководство Интера сразу объявит имя нового наставника, которым и должен стать Антонио Конте.

Фанаты Интера требуют увольнения Спаллетти

Напомним, после увольнения из Челси бывший тренер сборной Италии провел 12 месяцев в отпуске.