Нападник Челсі, схоже, вирішив іти до кінця у конфлікті з Томасом Тухелем.

Ромелу відреагував на рішення тренера не включити його в заявку на гру з Ліверпулем. Це пов'язано з нещодавнім інтерв'ю бельгійця, в якому він поскаржився на свою ситуацію в Челсі. Як наслідок Тухель вирішив обійтися без нападника і вже анонсував розмову з ним.

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Таке враження, що Лукаку серйозно образився. В розділі "біографія" офіційного профілю 28-річного форварда у Facebook з'явився цікавий напис – "Інтер Мілан". Саме звідти Ромелу влітку перейшов у Челсі за 115 млн євро.

Цікаво, що в Instagram клубом бельгійця поки вказаний Челсі. Сторінку у Twitter гравець видалив.

У сезоні 2021/22 Лукаку зіграв за Челсі 18 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2026-го.

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