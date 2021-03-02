Нападник Інтера Ромелу Лукаку продемонстрував блискучу форму в лютому 2021 року, завдяки чому отримав заслужену відзнаку.

Бельгієць отримає свою нагороду перед матчем проти Аталанти, який запланований на 8 березня, повідомляє офіційний сайт Серії А.

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Лукаку в 4 поєдинках в лютому примудрився відзначитись 4 голами та 3 асистами, що дозволило йому залишити Роналду та інших конкурентів позаду.

До слова, Ромелу провів 31 матч у поточному сезоні за Інтер в усіх змаганнях, записавши до свого активу 24 голи та 6 асистів.

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