"В течении последних пяти матчей Эриксен, как и весь Интер, играет в другой футбол. Два с половиной месяца назад клуб обрел уверенность. Но в футбол играет не Интер, а Аталанта. Интер опускается очень низко, ждет, когда соперник начнет прессинговать, а затем забрасывает мяч на Лукаку.

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Интер обязан выиграть Скудетто и сделает это, но они не показывают хороший футбол. ПСЖ и Манчестер Сити играют. Интер же был просто смешной в Лиге чемпионов, они выступили даже хуже Шахтера. Интер до сих пор не играет хорошо, особенно – в Европе. А в Италии ты выходишь на поле раз в неделю.

Если Конте допускает громкие ошибки, то это его проблема. Он не понимает, что он не Гвардиола? Игра для Лиги чемпионов? Он принимает нас за идиотов, но я не дурак. Чемпионат Италии посредственный, а Европа – это что-то другое", – отметил Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, Интер вылетел из Лиги чемпионов, не добыв даже путевку в Лигу Европы, а в Италии опережает Милан на 4 пункта.

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