Лукаку только что пришел в себя после травмы, оставившей его вне игры на два месяца. Бельгиец вышел на замену в матчах с Викторией и Сампдорией и даже забил гол. Однако снова получил повреждение, сообщает официальный сайт Интера.

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Форвард почувствовал дискомфорт в левом бедре, а медосмотр подтвердил проблему с мышцей. Точные сроки восстановления будут известны после повторного обследования через несколько дней, но SportItalia сообщает, что Лукаку не сыграет за Интер до конца года.

Пропуск чемпионата мира бельгийцу не угрожает, но он не поможет команде в матчах с Баварией и Ювентусом, а также вряд ли успеет восстановиться к поединкам против Аталанты и Болоньи.