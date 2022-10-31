Бельгійський форвард Інтера Ромелу Лукаку ніяк не може вирішити свої проблеми зі здоров'ям.

Лукаку щойно оговтався після травми, яка залишила його поза грою на два місяці. Бельгієць вийшов на заміну у матчах з Вікторією та Сампдорією та навіть забив гол. Однак знову отримав пошкодження, повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Форвард відчув дискомфорт у лівому стегні, а медогляд підтвердив проблему з м'язом. Точні терміни відновлення будуть відомі після повторного обстеження через кілька днів, але SportItalia інформує, що Лукаку не зіграє за Інтер до кінця року.

Пропуск чемпіонату світу бельгійцю не загрожує, але він не допоможе команді в матчах з Баварією та Ювентусом, а також навряд чи встигне відновитися до поєдинків проти Аталанти та Болоньї.