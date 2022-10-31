Хавбек сборной Франции Поль Погба не может выбраться из лазарета после перехода в Ювентус.

Погба на днях вернулся к тренировкам с Ювентусом после серьезной травмы и начал подготовку к ЧМ-2022. Однако на одном из первых занятий француз получил новое повреждение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Причесок больше, чем минут на поле": Погба разозлил фанатов Ювентуса своим легкомыслием

Новая травма совсем не страшна. Сообщают о мышечной боли в бедре. Но Погба все равно придется еще на десять дней сесть в лазарет. Таким образом, только чудо позволит Полю поехать на Мундиаль, который стартует 20 ноября.

Погба еще не сыграл за Ювентус ни минуты в официальных матчах после летнего перехода из Манчестер Юнайтед. Если подтвердятся худшие прогнозы, то в этом году он уже не выйдет на поле.