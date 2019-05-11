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Лукаку перейдет в Интер при одном условии

11 мая 15:25 264 Читати українською
Лукаку перейдет в Интер при одном условии
Ромелу Лукаку / ponturipariuri.pro

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку может продолжить карьеру в Интере.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в Интере, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, миланский клуб взял обязательство купить бельгийца, если новым тренером команды станет Антонио Конте. Экс-наставник Челси практически согласовал с "нерадзурри" трехлетний контракт. Одним из условий договора является трансфер игрока Манчестер Юнайтед.

25-летний Лукаку в текущем сезоне сыграл за "красных дьяволов" 45 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста. Его стоимость оценивается в 85 млн евро.

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Интер Интер Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Антонио Конте Антонио Конте Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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