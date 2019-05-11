Лукаку перейде в Інтер за однієї умови

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в Інтері.

Нападаючий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, швидше за все, продовжить кар'єру в Інтері, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією джерела, міланський клуб взяв зобов'язання купити бельгійця, якщо новим тренером команди стане Антоніо Конте. Екс-наставник Челсі практично погодила з "нерадзуррі" трирічний контракт. Однією з умов договору є трансфер гравця Манчестер Юнайтед.

25-річний Лукаку в поточному сезоні зіграв за "червоних дияволів" 45 матчів, забив 15 голів і зробив 4 ассисти. Його вартість оцінюється в 85 мільйонів євро.

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