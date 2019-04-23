МЮ не виглядає суперником, який завадить чемпіонству Сіті – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровують

"Дияволи" навряд чи зуміють пробитися в Лігу чемпіонів і зробити Ліверпулю подарунок. На Олд Траффорд знову сірі будні зі складними футболістами, які не показують свій максимум.

Манчестер Юнайтед повернувся в реальність: 6 поразок у 8-ми останніх матчах, виліт з Ліги чемпіонів і Кубка Англії, найгірша позиція серед конкурентів у боротьбі за топ-4 АПЛ. Нещодавно всі захоплювалися методами Уле Гуннара Сульшера, а зараз в мережі обговорюють доцільність його призначення головним тренером на постійній основі.

Норвежець дійсно провів класну роботу в перші місяці, коли струснув команду після "гніту" Моурінью. І в роздягальні, захищаючи футболістів на прес-конференціях, і на полі, надавши ключовим виконавцям комфортніші функції. Допоміг календар, завдяки якому Манчестер Юнайтед видав 15-матчеву безпрограшну серію на внутрішній арені. Не обійшлося без фарту.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

Подальше погіршення результатів очікувалося. Тренерський штаб заробив собі хороший буфер у вигляді яскравого старту та цілковитої підтримки фанів, щоб мати час поставити команді гру, яка стабільно приноситиме перемоги не на емоціях, а на класі. Однак наразі футбол Юнайтед розчаровує. Ганьба в матчі з Евертоном стосується всієї команди: від атаки, де першого удару в площину "дияволи" завдали на 86-й хвилині, до оборони, де Сігурдссону та Дінью дозволяли будь-яку розкіш.

Так виглядає карта передач Манчестер Юнайтед на Гудісон Парк. Через переведення Ліндельофа на бровку центр захисту втратив гравця з першим пасом, а одним з найпопулярніших варіантів виходу з оборони були діагоналі Далота на Лукаку. У перерві Сульшер вніс корективи, які, втім, не допомогли. Позиційна гра Юнайтед жахлива.

А це оборонна карта "дияволів" у звітному поєдинку. Евертон мало атакував через центр, бив по слабких сторонах суперника на флангах, однак Юнайтед нічого з цим не міг вдіяти. Після абсолютно справедливих 0:4 проти середняка до тренера є питання.

Виникають сумніви щодо ефективності його роботи, адже з Барселоною команда нічогісінько не показала в атаці, а перемоги над Вест Хемом і Уотфордом були б неможливими без везіння. Чи є Уле Гуннар правильною людиною для Юнайтед? Сам він вважає, що так. Ми зможемо в цьому пересвідчитися тільки після літнього трансферного вікна і наступного сезону.

Виправданням для тренера багато в чому є склад команди. "Проблему з футболістами Манчестер Юнайтед можна поділити на три складові. Деякі футболісти просто не відповідають рівню, іншим треба віднайти мотивацію, а третіх – відпустити з клубу. Це лише рішення Уле. Він повинен вирішити, з ким можна працювати, а з ким варто попрощатися. З кожним тижнем йому дедалі легше зробити цей вибір", – каже Гарі Невілл.

Перша та третя категорія – це поле для роботи менеджменту протягом трансферного вікна. Однак є виконавці, які повинні та здатні грати краще, тягнути команду за собою. "Вони можуть бути найкращими у світі на своїй позиціях, але в цей момент грають значно нижче своїх стандартів", – продовжує Невілл, виділяючи 6 осіб.

Алексіс Санчес

Маркус Рашфорд

Ромелу Лукаку

Поль Погба

Антоні Марсьяль

Давід Де Хеа

Чилієць отримує шалені гроші, але й близько не виправдовує покладених на нього надій. "Я не знаю, що відбувається з Алексісом, – не має пояснення Гарі. – Де Хеа зовсім не схожий на себе. Він відволікається на переговори щодо нового контракту, це погано". Іспанець справді суттєво здав. Контраст з минулим сезоном, коли він витягнув Юнайтед на друге місце АПЛ, разючий. Незрозумілі фейли, величезна кількість пропущених м'ячів з-за меж штрафного.

Рашфорд і Погба заграли новими фарбами після призначення Сульшера, отримавши ролі, які їм давали змогу по-справжньому засяяти. Однак складається враження, що Маркус раптово втратив задоволення від футболу. Кожен свій промах (а таких особливо багато після стандартів) він сприймає опущеними руками. І в буквальному сенсі – своїм фрустрованим виглядом, і в переносному, не даючи грі того запалу, який був ще взимку.

"Маркус в останні тижні на полі сам не свій. Він виглядає так, ніби травмований, чи не зовсім в порядку, чи повністю виснажився цим сезоном. Погба став тим Погба, який був при Моурінью. Марсьяль повернувся після травми, але в нього знову немає належного настрою на матчі. Лукаку не проявляє себе у великих поєдинках", – каже Невілл.

Проблема в тому, що для потрапляння в Лігу чемпіонів Юнайтед мусить набирати очки проти грандів – наступні дві гри з Манчестер Сіті та Челсі.

Манчестер Сіті vs Ліверпуль: хто стане чемпіоном Англії – детальний розбір ситуації

До дербі прикута особлива увага, адже "червоні" вважаються останньою серйозною перешкодою на шляху Сіті до чемпіонства. Вболівальники Ліверпуля сподіваються, що Юнайтед зможе дати бій. Щоправда, нинішній рівень гри манчестерських колективів (не на користь МЮ) розбиває їхні мрії. Юрген Клопп дуже дотепно припік принципового суперника: "На жаль, ми не можемо вплинути на результат цього дербі. Але я думаю, що і Юнайтед на нього вплинути не зможе".

Звичайно, не варто навіть думати про те, що вболівальники МЮ в дербі сподіватимуться на перемогу Сіті, щоб титул не дістався Ліверпулю. Це безглуздя – "дияволи" самі ведуть запеклу боротьбу за топ-4, поступаючись в очках Тоттенхему, Челсі та Арсеналу. Думку фанів Юнайтед все одно цікаво дізнатися. The Guardian зібрав декілька цікавих коментарів:

Стівен Хавсон, веде канал про Манчестер Юнайтед на Youtube

"Сіті нещодавно брав титул, тому їхнє чемпіонство роздратує мене менше. Я був би радий, якби вони не виграли лігу, однак перемога Ліверпуля в АПЛ жахає мене неймовірно. Це найбільш вбогий клуб, вони просто не можуть виграти титул. Спостерігати за такою чемпіонською боротьбою гидко. Наступне літо може бути найгіршим. Ліверпуль виграє лігу, або Сіті оформить требл, а ми фінішуємо п'ятими".

Статмен Дейв, Squawka

"Краще нехай Манчестер Сіті виграє АПЛ, ніж Ліверпуль. Друзі по трасі М62 зараз мають на два титули менше за нас, і я б хотів, щоб вони на цій відстані залишилися. Якщо Сіті збільшить свій доробок від 5 до 6 чемпіонств, це злякає мене менше, ніж початок переможної епохи Юргена Клоппа на Енфілді".

Джеймс Гріффін, першу гру Юнайтед бачив у 1957-му

"Віддав би перевагу чемпіонству Сіті, адже вони вигравали лігу лише декілька разів. Ліверпуль для нас – це як Барса-Реал чи Селтік-Рейджерс. У нього вболівальники, як у нас, а Сіті таких не має. Втім, я відчайдушно сподіваюся, що у середу ми переможемо в дербі, адже Манчестер Юнайтед важливіший для мене за будь-яку іншу команду".

Місця Юнайтед (червоні) та Сіті (блакитні) в епоху АПЛ:

Адам Робертсон, власник сезонного абонементу Юнайтед

"Безперечно, я віддаю перевагу Сіті, а не "скаузерам". Як пережити літо після чемпіонства останніх, я не уявляю. Бачити перемогу Сіті завжди неприємно, але ми про це потім не будемо чути кожні 5 хвилин, як про Ліверпуль. Ейфорія в ЗМІ була б жахливою, вони б нам всі вуха прогуділи. Мене аж трусить, коли це уявляю. А требл Сіті мене не хвилює, без Ліги чемпіонів це навіть не можна назвати треблом".

Алістер Фергюссон, вболіває за МЮ все життя

"Сіті – менша з двох бід. Ліверпуль – історичний ворог, якого завжди хочеться бачити невдахою, а Сіті – новачок у перемогах, йому ще треба пройти довгий шлях, щоб стати поряд з нашою трофейною кімнатою. Однак Манчестер Юнайтед повинен дивитися в першу чергу на себе та свої успіхи".