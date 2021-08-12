Лукаку пояснив, чому вирішив повернутись у Челсі
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку поділився враженнями від свого трансферу з Інтера до Челсі.
"Я щасливий повернутися в цей чудовий клуб. Це був довгий шлях для мене: я приїхав сюди дитиною, якій потрібно було багато чому навчитися, а тепер я повертаюся з великим досвідом і більш зрілим.
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Як ви знаєте, мої відносини з цим клубом багато значать для мене. Я вболівав за Челсі в дитинстві, і тепер повернувся, щоб спробувати допомогти їм виграти більше титулів – це дуже гарне почуття.
Те, як розвивається клуб, ідеально відповідає моїм амбіціям у 28 років після чемпіонства в Серії А. Я думаю, що ця можливість з'являється в потрібний час, і, сподіваюся, ми зможемо досягти великого успіху разом.
Не можу дочекатися, щоб почати роботу і допомогти клубу досягти більшого успіху", – цитує Лукаку офіційний сайт Челсі.
Нагадаємо, лондонці заплатили Інтеру за бельгійця 115 млн євро та підписали контракт на 5 років.
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