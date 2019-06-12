Лукаку назвал лучшего тренера планеты, намекнув на близкий трансфер

Форвард английского Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поделился мнением относительно лучшего тренера мира и подтвердил симпатию к итальянской Серии А.

"Я всегда был большим поклонником чемпионата Италии. Мои близкие знают, что я всегда мечта только о двух лигах – АПЛ и Серии А. Поэтому вы знаете, что я люблю Италию.

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Трансфер Роналду вернул итальянский чемпионат в игру. Теперь Антонио Конте возглавил Интер, а это очень хорошо, потому что он для меня лучший тренер в мире. Маурицио Сарри возглавит Ювентус, а Карло Анчелотти тренирует Наполи. В следующем сезоне, думаю, Серия А будет очень интересной, я рад за итальянский футбол.

Конте знает, что я о нем думаю. В данный момент я – игрок Манчестер Юнайтед с действующем контрактом, поэтому должен уважать свой клуб. Если что-то изменится, то разговаривать будут клубы и мои представители. Я в это не вмешиваюсь и просто принимаю решение", – цитирует бельгийца Daily Mail.

Отметим, что пресса давно сватает Лукаку в миланский Интер. Новый тренер "нерадзурри" Антонио Конте является давним поклонником талантов гренадера. В обратном направлении может поехать полузащитник Иван Перишич.

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