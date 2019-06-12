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Лукаку назвав найкращого тренера планети, натякнувши на близький трансфер

20:27 448 Читать на русском
Лукаку назвав найкращого тренера планети, натякнувши на близький трансфер
Антоніо Конте / Reuters

Форвард англійського Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поділився думкою щодо найкращого тренера світу й підтвердив захоплення італійською Серією А.

"Я завжди був палким прихильником чемпіонату Італії. Мої близькі знають, що я завжди мрія лише про дві ліги – АПЛ і Серію А. Тому ви знаєте, що я люблю Італію.

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Трансфер Роналду повернув італійський чемпіонат у гру. Тепер Антоніо Конте очолив Інтер, а це дуже добре, тому що він для мене найкращий тренер у світу. Мауріціо Саррі очолить Ювентус, а Карло Анчелотті тренує Наполі. У наступному сезоні, думаю, Серія А буде дуже цікавою, я радий за італійський футбол.

Конте знає, що я про нього думаю. Нині я гравець Манчестер Юнайтед із чинним контрактом, тому повинен поважати свій клуб. Коли щось зміниться, то розмовлятимуть клуби та мої представники. Я в це не втручаюся і просто приймаю рішення", – цитує бельгійця Daily Mail.

Відзначимо, що преса давно сватає Лукаку до міланського Інтера. Новий тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте є давнім шанувальником талантів гренадера. У зворотному напрямку може поїхати півзахисник Іван Перішіч.

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