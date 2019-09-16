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"Лукаку можно остановить, угостив его десятью бананами", – итальянский журналист

12:43 230 Читати українською
"Лукаку можно остановить, угостив его десятью бананами", – итальянский журналист
Ромелу Лукаку / SkySports

Форвард Интера Лукаку снова стал жертвой расизма в Италии. На этот раз оскорбления прозвучали в эфире телепередачи.

Итальянский журналист Лучано Пассирани был уволен за расизм в адрес нападающего Интера Лукаку. Во время шоу на канале TopCalcio24 журналист заявил, что остановить бельгийца один на один практически невозможно, если только ты не имеешь 10 бананов.

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"Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить Лукаку", – сказал Пассирани в эфире.

После окончания выпуска журналист был уволен, а директор телеканала в прямом эфире извинился.

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