"Лукаку можна зупинити, пригостивши його десятьма бананами", – італійський журналіст

Форвард Інтера Ромелу Лукаку знову став жертвою расизму в Італії. Цього разу образи прозвучали в ефірі телепередачі.

Італійський журналіст Лучано Пассірані був звільнений за расизм на адресу нападника Інтера Ромелу Лукаку. Під час шоу на каналі TopCalcio24 журналіст заявив, що зупинити бельгійця один на один практично неможливо, якщо тільки ти не маєш 10 бананів.

"Хочу, аби усі темношкірі гравці покинули Серію А", – Демба Ба закликає ігнорувати чемпіонат Італії

"Якщо під час матчу він вийде з вами один на один, то ви впадете замертво. Ви можете врятуватися, якщо у вас є 10 бананів, щоб нагодувати Лукаку", – сказав Пассірані в ефірі.

Після закінчення випуску журналіст був звільнений, а директор телеканалу в прямому ефірі вибачився.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси