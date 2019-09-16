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"Лукаку можна зупинити, пригостивши його десятьма бананами", – італійський журналіст

12:43 1234 Читать на русском
"Лукаку можна зупинити, пригостивши його десятьма бананами", – італійський журналіст
Ромелу Лукаку / SkySports

Форвард Інтера Ромелу Лукаку знову став жертвою расизму в Італії. Цього разу образи прозвучали в ефірі телепередачі.

Італійський журналіст Лучано Пассірані був звільнений за расизм на адресу нападника Інтера Ромелу Лукаку. Під час шоу на каналі TopCalcio24 журналіст заявив, що зупинити бельгійця один на один практично неможливо, якщо тільки ти не маєш 10 бананів.

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"Якщо під час матчу він вийде з вами один на один, то ви впадете замертво. Ви можете врятуватися, якщо у вас є 10 бананів, щоб нагодувати Лукаку", – сказав Пассірані в ефірі.

Після закінчення випуску журналіст був звільнений, а директор телеканалу в прямому ефірі вибачився.

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