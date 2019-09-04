"Хочу, чтобы все темнокожие игроки покинули Серию А", – Демба Ба призывает игнорировать чемпионат Италии

Бывший форвард Челси Демба Ба резко прокомментировал расизм на трибунах итальянских стадионов.

"Вот поэтому я решил не играть там, когда мог. И на этом этапе я хочу, чтобы все темнокожие игроки убрались с чемпионата Италии.

"Если тебя пытаются оскорбить – значит боятся и уважают", – ультрас Интера поддержали Лукаку

Конечно, это не остановит их тупость и ненависть, но по крайней мере, это не будет влиять на другие расы", – написал Демба Ба в своем твиттере, отреагировав на скандальную ситуацию с Лукаку.

Напомним, в матче Кальяри – Интер бельгиец неоднократно стал жертвой расистских выкриков в свой адрес со стороны фанатов сардинийцев. Отметим, что именно Лукаку принес победу "нерадзурри" ударом с пенальти.

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