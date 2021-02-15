Матч против Лацио (3:1) стал памятным для двух игроков Интера – Ромелу Лукаку и Самира Хандановича.

Бельгийский нападающий оформил свой 300 гол в профессиональной карьере (сборная+клубы), сообщает Opta. Больше всего точных ударов было за период выступлений в Эвертоне – 87.

Интер – Лацио – 3:1 – видео голов и обзор матча

Голкипер Самир Ханданович провел 500 матч в рамках Серии А. Ранее такое достижение покорялось 14 игрокам и только одному иностранцу – Хавьеру Дзанетти. До рекорда легендарного аргентинца еще далеко – экс-защитник Интера остановился на отметке в 615 матчей.

Добавим, что победа над Лацио позволила "нерадзурри" выйти на первое место турнирной таблицы чемпионата Италии.

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