Интер – Лацио – 3:1 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Интер обыграл Лацио в рамках 22 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Лацио на "Футбол 24".
22’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
64’ Лаутаро Мартинес
22’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
64’ Лаутаро Мартинес
Интер оформил комфортное преимущество еще в первом тайме: сначала Лукаку реализовал пенальти, который заработал Лаутаро, а позже бельгиец воспользовался рикошетом и пробил Рейну. После перерыва Милинкович-Савич отыграл один мяч, забив со штрафного не без доли везения, однако Лаутаро уже за 3 минуты установил окончательный счет.
Интер победил Лацио и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А
Таким образом, Интер набрал 50 очков и поднялся на первое место, обогнав Милан, а Лацио 40 пунктами остался седьмым.
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