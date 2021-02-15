Интер обыграл Лацио в рамках 22 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Лацио на "Футбол 24".

Интер оформил комфортное преимущество еще в первом тайме: сначала Лукаку реализовал пенальти, который заработал Лаутаро, а позже бельгиец воспользовался рикошетом и пробил Рейну. После перерыва Милинкович-Савич отыграл один мяч, забив со штрафного не без доли везения, однако Лаутаро уже за 3 минуты установил окончательный счет.

Интер победил Лацио и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А

Таким образом, Интер набрал 50 очков и поднялся на первое место, обогнав Милан, а Лацио 40 пунктами остался седьмым.