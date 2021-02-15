Матч проти Лаціо (3:1) став пам'ятним для двох гравців Інтера – Ромелу Лукаку і Саміра Хандановіча.

Бельгійський нападник оформив свій 300 гол у професіональній кар'єрі (збірна+клуби), повідомляє Opta. Найбільше точних ударів було за період виступів у Евертоні – 87.

Інтер – Лаціо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Голкіпер Самір Хандановіч провів 500 матч в рамках Серії А. Раніше таке досягнення підкорювалося 14 гравцям і лише одному іноземцю – Хав'єру Дзанетті. До рекорду легендарного аргентинця ще далеко – екс-захисник Інтера зупинився на позначці у 615 матчів.

Додамо, що перемога над Лаціо дозволила "нерадзуррі" вийти на перше місце турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Інтер переміг Лаціо та очолив таблицю Серії А: успіх плану Конте, Лукаку – машина, але про Скудетто говорити зарано