Интер посреди недели скандально вылетел из Кубка Италии – нельзя сказать, что эта неудача сильно пошатнула кресло под Антонио Конте, однако критика тренера и его подопечных за последний месяц звучала довольно громко. Впрочем, в случае победы над Лацио в 22-м туре Серии А хейтеры заткнули роты, ведь "нерадзурри" вышли бы на чистую первую позицию в таблице. Проблема заключалась в том, что римляне выиграли каждый из пяти последних матчей, в том числе прибив и Аталанту. Словом, на Джузеппе Меацца ожидалась битва.

"Орлы" сразу со стартовым свистком забрали мяч под контроль и в первые пять-семь минут удерживали инициативу, однако ничего интересного в атаке подопечные Симоне Индзаги не придумали. Интер быстро отвёл игру от собственной трети поля, а уже на 11-й минуте миланцы могли открыть счёт – это Лаутаро получил скидку от Перишича и выстрелил с линии полукруга. Рядом с левой штангой! Лацио сразу же ответил передачей под выход Лаццари ​​лицом к лицу с Хандановичем, но Самир в последний момент успел опередить соперника.

После этого команды сбились к позиционной и достаточно жесткой борьбе без обострения. Римляне часто стелились в подкаты, один из которых болезненно навредил команде: на 20-й минуте Лаутаро ворвался на левый край штрафной, а Худт в попытке выбить мяч пошел в подкат ближней ногой – в итоге он срезал Мартинеса. Арбитр без колебаний назначил пенальти, а Лукаку уверенно его реализовал. 1:0!

Около десяти минут Лацио приходил в себя, не создавая опасных моментов. Интер владел инициативой, но тоже особо не лез вперёд. Команды разыгрались лишь в последней трети первого тайма, начав отвечать атакой на атаку.

Так, на 33-й минуте Эриксен выстрелил с дистанции (в руки Рейне), а на 35-й Корреа обыгрался с Иммобиле и Марушичем, вырвавшись на ударную позицию на краю штрафной – Шкриньяр успел отобрать мяч в последний момент. На 37-й минуте метров с 20-ти в левый нижний пробил Иммобиле – Ханданович парировал! Интер на 40-й ответил ударом Эриксена с левого края штрафной, Лацио огрызнулся выстрелом Альберто из её пределов, а Лукаку на 43-й бахнул из периметра по центру – во всех этих случаях голкиперы сыграли надежно.

Гол явно назревал. В конце концов, он созрел на 45-й минуте, однако стал следствием случайности: мяч в результате борьбы Брозовича с защитниками перед штрафной отскочил на Лукаку, а тот вышел один на один с Рейной и переиграл вратаря. 2:0! Это уже была серьёзная заявка на победу Интера.

В перерыве Симоне Индзаги провёл двойную замену, вместо Худта и Лейвы бросив в бой Пароло и Эскаланте. Лацио пошёл в атаку, едва не сократив отставание в счёте на 47-й минуте – это Корреа головой замыкал в дальнюю девятку. Удар оказался простым для Хандановича. На 54-й Марушич ворвался на правый край штрафной и выстрелил над перекладиной, а на 56-й Ачерби получил скидку от Иммобиле и с 11 метров пробил в касание – по воробьям! Интер едва не наказал на 59-й контратакой за участие Лаутаро и Хакими – в её завершении марокканец стрелял с правого фланга штрафной, но Пароло успел броситься под мяч.

В конце концов, активность Лацио не прошла зря. На 61-й минуте "орлы" заработали стандарт в метрах 24-х от ворот, Милинкович-Савич мощно пробил с него, а мяч рикошетом от Эскаланте пошёл в противоход Хандановичу – 2:1! Впрочем, уже через три минуты Интер восстановил свой гандикап. Хозяева выскочили в контратаку, с передачей на ход Лукаку правым флангом, а тот продавил в штрафной Пароло и покатил на Лаутаро под удар в пустые ворота. 3:1!

После этого Лацио сдался, ничего не предложив обороне Интера. Миланцы доминировали, в последние полчаса встречи создав несколько шикарных возможностей для формирования разгрома. Так, на 72-й минуте Лаутаро накрутил двух защитников на левом фланге и мощно пробил по воротам, однако на пути мяча оказался свой же Барелла. На 74-й Лукаку мог забивать, ворвавшись на левый край штрафной, качнув суперинка и бахнув в ближний – Рейна парировал. Ещё через четыре минуты Барелла врывался в штрафную и отдал пас на Хакими, а тот исполнил скидку под удар Лукаку – впрочем, Ромелу немного не успел к мячу.

Лацио на 80-х минутах огрызнулся двумя ударами головой в исполнении Мурики и Кайседо, но они не стали проблемой для Хандановича. "Нерадзурри" же сбавили обороты и спокойно довели матч до победы со счетом 3:1.

Таким образом, Интер набрал 50 очков, перед Дерби делла Мадоннина опередив Милан на один зачётный балл – теперь подопечные Антонио Конте возглавляют турнирную таблицу Серии А. Лацио, имея в активе 40 пунктов, опустился на седьмую строчку, однако до зоны ЛЧ пока не хватает всего двух очков.