Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера

Португальский тренер Луиш Каштру официально стал новым наставником Шахтера. На этом посту он сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку, который накануне возглавил Рому.

Шахтер представил Луиша Каштру в качестве нового главного тренера. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2 сезона, информирует официальный сайт Шахтера.

Каштру уже определился с тренерским штабом для работы в Шахтере

В качестве игрока Каштру выступал за Лейрию, Элваш, Виторию Гимараеш, Фафи и Агеду. Тренировал Агеду, Мельядо, Риу Аве. Также работал в академии Порту. В сезоне 2018/19 работал главным тренером Витории Гимараэш.

Кастру стал 33-м тренером в истории Шахтера. Напомним, предыдущий наставник "горняков" Паулу Фонсека после 3-х лет работы в Украине покинул клуб и стал главным тренером Ромы.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку