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Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера

15:07 526 Читати українською
Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера
Луиш Каштру – новый тренер Шахтера / ФК Шахтер

Португальский тренер Луиш Каштру официально стал новым наставником Шахтера. На этом посту он сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку, который накануне возглавил Рому.

Шахтер представил Луиша Каштру в качестве нового главного тренера. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2 сезона, информирует официальный сайт Шахтера.

Каштру уже определился с тренерским штабом для работы в Шахтере

В качестве игрока Каштру выступал за Лейрию, Элваш, Виторию Гимараеш, Фафи и Агеду. Тренировал Агеду, Мельядо, Риу Аве. Также работал в академии Порту. В сезоне 2018/19 работал главным тренером Витории Гимараэш.

Кастру стал 33-м тренером в истории Шахтера. Напомним, предыдущий наставник "горняков" Паулу Фонсека после 3-х лет работы в Украине покинул клуб и стал главным тренером Ромы.

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