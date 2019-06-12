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Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря

15:06 2084 Читать на русском
Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря
Луїш Каштру – новий тренер Шахтаря / ФК Шахтар

Португальський тренер Луїш Каштру офіційно став новим наставником Шахтаря. На цій посаді він замінив свого співвітчизника Паулу Фонсеку, який напередодні очолив Рому.

Шахтар представив Луїша Каштру в ролі нового головного тренера. Контракт з 57-річним фахівцем розрахований на 2 сезони, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Каштру вже визначився з тренерським штабом для роботи в Шахтарі

В ролі гравця Каштру виступав за Лейрію, Елваш, Віторію Гімараєш, Фафі та Агеду. Тренував Агеду, Мельяду, Ріу Аве. Також працював у академії Порту. У сезоні 2018/19 працював головним тренером Віторії Гімараєш.

Кастру став 33-м тренером в історії Шахтаря. Нагадаємо, попередній наставник "гірників" Паулу Фонсека після 3-х років роботи в Україні покинув клуб та став головним тренером Роми.

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