Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря

Португальський тренер Луїш Каштру офіційно став новим наставником Шахтаря. На цій посаді він замінив свого співвітчизника Паулу Фонсеку, який напередодні очолив Рому.

Шахтар представив Луїша Каштру в ролі нового головного тренера. Контракт з 57-річним фахівцем розрахований на 2 сезони, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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В ролі гравця Каштру виступав за Лейрію, Елваш, Віторію Гімараєш, Фафі та Агеду. Тренував Агеду, Мельяду, Ріу Аве. Також працював у академії Порту. У сезоні 2018/19 працював головним тренером Віторії Гімараєш.

Кастру став 33-м тренером в історії Шахтаря. Нагадаємо, попередній наставник "гірників" Паулу Фонсека після 3-х років роботи в Україні покинув клуб та став головним тренером Роми.

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