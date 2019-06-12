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Каштру уже определился с тренерским штабом для работы в Шахтере

13:33 155 Читати українською
Каштру уже определился с тренерским штабом для работы в Шахтере
Луиш Каштру / Фото ФК Гимараеш

Португалец Луиш Каштру выбрал специалистов, которые будут помогать ему в донецком Шахтере.

Наставник заберет ассистентов из своего нынешнего клуба – Гимараеша, информирует O Jogo.

Шахтер отдаст Гимараэшу своего игрока в аренду, чтобы не платить за Каштру

Вместе с Луишем в Украину переедут Витор Северину, Витор Мартинш и Фелипе Челикайя. Именно с этой командой Каштру достиг успеха в чемпионате Португалии – Гимараеш занял пятое место в итоговой таблице и пробился в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека возглавил итальянскую Рому после "золотого дубля" с Шахтером.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

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Шахтер Шахтер Витория Гимараэш Витория Гимараэш Луиш Каштру Луиш Каштру
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